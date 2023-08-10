Екатерина Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиМежду 1847 и 1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Демидов
Рождение ребёнка
1840
Сын: Лаврентий Максимов
Отец ребёнка: Максим Демидов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Васса Максимова
Отец ребёнка: Максим Демидов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Наталия Максимова
Отец ребёнка: Максим Демидов
Смерть
Между 1847 и 1851