Екатерина Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Между 1847 и 1851

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Демидов

Рождение ребёнка
1840

Сын: Лаврентий Максимов

Отец ребёнка: Максим Демидов

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Васса Максимова

Отец ребёнка: Максим Демидов

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Наталия Максимова

Отец ребёнка: Максим Демидов

Смерть
Между 1847 и 1851

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