Денисова Феодосия Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисова Феодосия Терентьевна

Денисова Феодосия Терентьевна

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Денисов Иван Антонович

Отец ребёнка: Денисов Антон Васильевич

Рождение ребёнка
21.04.1890

Сын: Денисов Георгий Антонович

Отец ребёнка: Денисов Антон Васильевич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Носенко Анна Антоновна

Отец ребёнка: Денисов Антон Васильевич

Рождение ребёнка
15.07.1894

Сын: Денисов Владимир Антонович

Отец ребёнка: Денисов Антон Васильевич

Рождение ребёнка
12.09.1896

Сын: Денисов Никита Антонович

Отец ребёнка: Денисов Антон Васильевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Селезнева Феодора Антоновна

Отец ребёнка: Денисов Антон Васильевич

Рождение ребёнка
18.07.1903

Дочь: Александра Антоновна

Отец ребёнка: Денисов Антон Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Антон Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close