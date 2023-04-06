Денисова Феодосия Терентьевна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Денисов Антон Васильевич
Рождение ребёнка
21.04.1890
Сын: Денисов Георгий Антонович
Отец ребёнка: Денисов Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Носенко Анна Антоновна
Отец ребёнка: Денисов Антон Васильевич
Рождение ребёнка
15.07.1894
Сын: Денисов Владимир Антонович
Отец ребёнка: Денисов Антон Васильевич
Рождение ребёнка
12.09.1896
Отец ребёнка: Денисов Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Селезнева Феодора Антоновна
Отец ребёнка: Денисов Антон Васильевич
Рождение ребёнка
18.07.1903
Дочь: Александра Антоновна
Отец ребёнка: Денисов Антон Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно