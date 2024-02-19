Кулик (Герасименко) Наталия Максимовна
Место рождения
Дата рождения11.08.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1879
Бракосочетание
19.10.1903
Рождение ребёнка
10.01.1906
Дочь: Кулик Татьяна Тихоновна
Отец ребёнка: Кулик Тихон Артемович
Рождение ребёнка
18.02.1907
Сын: Кулик Иван Тихонович
Отец ребёнка: Кулик Тихон Артемович
Рождение ребёнка
14.02.1909
Отец ребёнка: Кулик Тихон Артемович
Рождение ребёнка
04.02.1911
Дочь: Кулик Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Кулик Тихон Артемович
Рождение ребёнка
01.10.1912
Дочь: Кулик София Тихоновна
Отец ребёнка: Кулик Тихон Артемович
Рождение ребёнка
20.01.1914
Дочь: Кулик Ксения Тихоновна
Отец ребёнка: Кулик Тихон Артемович
Рождение ребёнка
08.06.1916
Сын: Кулик Петр Тихонович
Отец ребёнка: Кулик Тихон Артемович
Смерть
Неизвестно