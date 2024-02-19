Кулик (Герасименко) Наталия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик (Герасименко) Наталия Максимовна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

11.08.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1879

Отец: Герасименко Максим Григорьевич

Мать: Герасименко Харитина Михайловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
19.10.1903

Муж: Кулик Тихон Артемович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.01.1906

Дочь: Кулик Татьяна Тихоновна

Отец ребёнка: Кулик Тихон Артемович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.02.1907

Сын: Кулик Иван Тихонович

Отец ребёнка: Кулик Тихон Артемович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.02.1909

Сын: Кулик Павел Тихонович

Отец ребёнка: Кулик Тихон Артемович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.02.1911

Дочь: Кулик Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Кулик Тихон Артемович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.10.1912

Дочь: Кулик София Тихоновна

Отец ребёнка: Кулик Тихон Артемович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.01.1914

Дочь: Кулик Ксения Тихоновна

Отец ребёнка: Кулик Тихон Артемович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.06.1916

Сын: Кулик Петр Тихонович

Отец ребёнка: Кулик Тихон Артемович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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