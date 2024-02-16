Кертик-Оол Анжела Андрияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКертик-Оол Анжела Андрияновна

Кертик-Оол Анжела Андрияновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1984

Отец: Дюдюк Андриян Кимович

Мать: Сарыглар Ассоль Чозаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кертик-Оол Радик Григорьевич

Рождение ребёнка
03.12.2007

Сын: Кертик-Оол Буян-Тажы Радикович

Отец ребёнка: Кертик-Оол Радик Григорьевич

Рождение ребёнка
25.04.2018

Дочь: Кертик-Оол Анастасия Радиковна

Отец ребёнка: Кертик-Оол Радик Григорьевич

Рождение ребёнка
27.01.2021

Дочь: Кертик-Оол Ксения Радиковна

Отец ребёнка: Кертик-Оол Радик Григорьевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.