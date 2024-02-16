Кертик-Оол Анжела Андрияновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1984
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1984
Отец: Дюдюк Андриян Кимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.2007
Сын: Кертик-Оол Буян-Тажы Радикович
Отец ребёнка: Кертик-Оол Радик Григорьевич
Рождение ребёнка
25.04.2018
Дочь: Кертик-Оол Анастасия Радиковна
Отец ребёнка: Кертик-Оол Радик Григорьевич
Рождение ребёнка
27.01.2021
Дочь: Кертик-Оол Ксения Радиковна
Отец ребёнка: Кертик-Оол Радик Григорьевич