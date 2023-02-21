Баринова (Михайлова) Федосья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баринова (Михайлова) Федосья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Около 1932

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1904

Сын: Баринов Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Баринов Григорий Васильевич

Репищи, Любытинский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баринов Григорий Васильевич

Смерть
Около 1932
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