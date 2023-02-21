Баринова (Михайлова) Федосья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиОколо 1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1904
Сын: Баринов Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Баринов Григорий Васильевич
Репищи, Любытинский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1932