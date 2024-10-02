Otto Johann Michael
Место рожденияНовоСаратовка
Дата рождения07.05.1775
Дата смерти26.02.1855
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1795
Рождение ребёнка
28.09.1796
Сын: Otto Johann Jacob Friedrich
Мать ребёнка: Otto (Maas) Anna Christina
Рождение ребёнка
18.06.1800
Мать ребёнка: Otto (Maas) Anna Christina
Смерть
26.02.1855