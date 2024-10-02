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Otto Johann Michael

Место рождения

НовоСаратовка

Дата рождения

07.05.1775

Дата смерти

26.02.1855

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1775 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1795

Жена: Otto (Maas) Anna Christina

Рождение ребёнка
28.09.1796

Сын: Otto Johann Jacob Friedrich

Мать ребёнка: Otto (Maas) Anna Christina

Рождение ребёнка
18.06.1800

Сын: Otto Johann Clemens Carl

Мать ребёнка: Otto (Maas) Anna Christina

Смерть
26.02.1855

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