Сливков Slivkoff Иван Евтеевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1823
Отец: Сливков Slivkoff Евтей Андреевич
Мать: Сливкова Ульяна
Россия
Упоминание
1835
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
В 6 лет живет с родителями (почему то написано, что он приемный и единственный ребенок в семье) в Батаевке.
Рождение ребёнка
1845
Сын: Сливков Slivkoff Дементий Иванович
Мать ребёнка: Сливкова Аксинья
Россия
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Сливкова Аксинья
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
03.03.1857
Дочь: Novikoff Dunya Ivanova
Мать ребёнка: Сливкова Аксинья
Kars, Russia
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Прасковья Prascovia Ивановна
Мать ребёнка: Сливкова Аксинья
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 37 лет живет с женой и 3 детьми (Дементий 15 лет, Мария 4 года и Прасковья только родилась) и мамой и папой в Ново-Саратовке.
Рождение ребёнка
1861
Сын: Сливков Slivkoff Алексей Иванович
Мать ребёнка: Сливкова Аксинья
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1864
Сын: Сливков Slivkoff Михаил Иванович
Мать ребёнка: Сливкова Аксинья
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1866
Сын: Сливков Slivkoff Андрей Иванович
Мать ребёнка: Сливкова Аксинья
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 50 лет живет семьей с семьей сына Дементия и своими детьми Алексеем 12 лет, Михаилом 9 лет и Андреем 7 лет еще в Ново-Саратовке но уже записано, что планируют переселить в Карскую область. Переедут ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сливкова Аксинья
Смерть
Неизвестно