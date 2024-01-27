Сливков Slivkoff Иван Евтеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСливков Slivkoff Иван Евтеевич

Сливков Slivkoff Иван Евтеевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Сливков Slivkoff Евтей Андреевич

Мать: Сливкова Ульяна

Россия
Упоминание
1835
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
В 6 лет живет с родителями (почему то написано, что он приемный и единственный ребенок в семье) в Батаевке.
Рождение ребёнка
1845

Сын: Сливков Slivkoff Дементий Иванович

Мать ребёнка: Сливкова Аксинья

Россия
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Сливкова Аксинья

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
03.03.1857

Дочь: Novikoff Dunya Ivanova

Мать ребёнка: Сливкова Аксинья

Kars, Russia
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Прасковья Prascovia Ивановна

Мать ребёнка: Сливкова Аксинья

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 37 лет живет с женой и 3 детьми (Дементий 15 лет, Мария 4 года и Прасковья только родилась) и мамой и папой в Ново-Саратовке.
Рождение ребёнка
1861

Сын: Сливков Slivkoff Алексей Иванович

Мать ребёнка: Сливкова Аксинья

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1864

Сын: Сливков Slivkoff Михаил Иванович

Мать ребёнка: Сливкова Аксинья

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1866

Сын: Сливков Slivkoff Андрей Иванович

Мать ребёнка: Сливкова Аксинья

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 50 лет живет семьей с семьей сына Дементия и своими детьми Алексеем 12 лет, Михаилом 9 лет и Андреем 7 лет еще в Ново-Саратовке но уже записано, что планируют переселить в Карскую область. Переедут ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сливкова Аксинья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close