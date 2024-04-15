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Симоненко Федор Карпович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

08.02.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1874 ст.

Отец: Симоненко Карп Филиппович

Мать: Симоненко Параскева Трофимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XD-4?i=664&cc=3511744
Крещение
09.02.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
21.11.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Екатерина Михайловна Кулакова
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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