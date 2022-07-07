Висленёфф Николас Дени 07.03.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Висленёфф Николас Дени

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 07.03.1953, г. Ним, Гард, Лангедок-Руссильон-Миди-Пиренеи, Франция

умер 08.01.2013, г. Монпелье, Департамент Эро, Лангедок-Руссильон Миди-Пиренеи, Франция

Отец
Висленёфф Генри Владимир11.12.1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1953

Отец: Висленёфф Генри Владимир

Мать: не указана

г. Ним, Гард, Лангедок-Руссильон-Миди-Пиренеи, Франция

Смерть
08.01.2013
г. Монпелье, Департамент Эро, Лангедок-Руссильон Миди-Пиренеи, Франция

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