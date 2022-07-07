Висленёфф Николас Дени
мужской, родился 07.03.1953, г. Ним, Гард, Лангедок-Руссильон-Миди-Пиренеи, Франция
умер 08.01.2013, г. Монпелье, Департамент Эро, Лангедок-Руссильон Миди-Пиренеи, Франция
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Комментарий
Рождение
07.03.1953
Отец: Висленёфф Генри Владимир
Мать: не указана
г. Ним, Гард, Лангедок-Руссильон-Миди-Пиренеи, Франция
Смерть
08.01.2013
г. Монпелье, Департамент Эро, Лангедок-Руссильон Миди-Пиренеи, Франция