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Висленёфф Николас Дени

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Место рождения

г. Ним, Гард, Лангедок-Руссильон-Миди-Пиренеи, Франция

Дата рождения

07.03.1953

Дата смерти

08.01.2013

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1953

Отец: Висленёфф Генри Владимир

Мать: не указана

г. Ним, Гард, Лангедок-Руссильон-Миди-Пиренеи, Франция
Смерть
08.01.2013
г. Монпелье, Департамент Эро, Лангедок-Руссильон Миди-Пиренеи, Франция
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