Висленёфф Николас Дени
Место рожденияг. Ним, Гард, Лангедок-Руссильон-Миди-Пиренеи, Франция
Дата рождения07.03.1953
Дата смерти08.01.2013
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1953
Отец: Висленёфф Генри Владимир
Мать: не указана
г. Ним, Гард, Лангедок-Руссильон-Миди-Пиренеи, Франция
Смерть
08.01.2013
г. Монпелье, Департамент Эро, Лангедок-Руссильон Миди-Пиренеи, Франция