?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Дёмкин Иван Савельев
Отец ребёнка: Дёмкин Савва Терентиев
с.Орля Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Акилина Савельева
Отец ребёнка: Дёмкин Савва Терентиев
с.Орля Перемышльского уезда Калужской губ.