Фон Гернет Рихард Адольф 14.04.1863 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Фон Гернет Рихард Адольф

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 14.04.1863, Сельякюла, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond

умер 04.01.1942, город Дингольфинг, Дингольфинг-Ландау, Нижняя Бавария, Бавария, Германский Рейх

Супруги
Фон Гернет (Мещерская) Леонилла Эммануиловна03.12.1871 ст. г.р.
Дети
Фон Гернет Александра22.12.1900 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Сельякюла, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond

Бракосочетание
07.01.1898

Жена: Фон Гернет (Мещерская) Леонилла Эммануиловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
22.12.1900

Дочь: Фон Гернет Александра

Мать ребёнка: Фон Гернет (Мещерская) Леонилла Эммануиловна

Таллин, Эстонская ССР, СССР

Смерть
04.01.1942
город Дингольфинг, Дингольфинг-Ландау, Нижняя Бавария, Бавария, Германский Рейх

Мы используем куки для улучшения работы сайта.