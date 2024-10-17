Фон Гернет Рихард Адольф
мужской, родился 14.04.1863, Сельякюла, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
умер 04.01.1942, город Дингольфинг, Дингольфинг-Ландау, Нижняя Бавария, Бавария, Германский Рейх
Супруги
Фон Гернет (Мещерская) Леонилла Эммануиловна03.12.1871 ст. г.р.
Дети
Фон Гернет Александра22.12.1900 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
14.04.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Сельякюла, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
Бракосочетание
07.01.1898
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.12.1900
Дочь: Фон Гернет Александра
Мать ребёнка: Фон Гернет (Мещерская) Леонилла Эммануиловна
Таллин, Эстонская ССР, СССР
Смерть
04.01.1942
город Дингольфинг, Дингольфинг-Ландау, Нижняя Бавария, Бавария, Германский Рейх