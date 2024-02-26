Левенок любовь васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левенок любовь васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

Мз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Левенок василий иванович

Мать: Левенок мария

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