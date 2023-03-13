Сентюрина Федосья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1817
Дата смерти?.08.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1817
Отец: не указан
Мать: Дырина Марья
Бракосочетание
?.01.1838
Муж: Сентюринъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.07.1840
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Сентюринъ Иванъ
Рождение ребёнка
09.10.1842
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Сентюринъ Иванъ
Смерть
?.08.1848
Причина смерти: Отъ холеры