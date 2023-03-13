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Сентюрина Федосья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1817

Дата смерти

?.08.1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1817

Отец: не указан

Мать: Дырина Марья

Бракосочетание
?.01.1838

Муж: Сентюринъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1840

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Сентюринъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1842

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Сентюринъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
?.08.1848
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ холеры
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