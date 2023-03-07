Цыбизов Павел Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбизов Павел Сергеевич

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Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Цыбизов Сергей Петрович

Мать: Цыбизова Прасковья Ивановна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Цыбизова Дарья Рапонькина

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Цыбизов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Цыбизова Дарья Рапонькина

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Цыбизов (рекрут С 1855) Филипп Павлович

Мать ребёнка: Цыбизова Дарья Рапонькина

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Цыбизов Ефрем Павлович

Мать ребёнка: Цыбизова Дарья Рапонькина

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыбизова Дарья Рапонькина

Смерть
Неизвестно
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