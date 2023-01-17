Цыбизов Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти04.09.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Цыбизов Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Цыбизова Мавра Ульяновна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Цыбизова Мавра Ульяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыбизова Мавра Ульяновна
Смерть
04.09.1880