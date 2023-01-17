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Цыбизов Михаил Павлович

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Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

04.09.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Цыбизов Павел Сергеевич

Мать: Цыбизова Дарья Рапонькина

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Цыбизова Мавра Ульяновна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Цыбизова Мавра Ульяновна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыбизова Мавра Ульяновна

Смерть
04.09.1880
Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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