Слободин Алексей Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1907
Дата смерти03.10.1944
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1907
Отец: Слободин Анисим Сергеевич
Мать: Слободина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
28.01.1933
Мать ребёнка: Слободина Александра
Онбия, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слободина Александра
Смерть
03.10.1944