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Слободин Алексей Анисимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1907

Дата смерти

03.10.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1907

Отец: Слободин Анисим Сергеевич

Мать: Слободина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
28.01.1933

Сын: Слободин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Слободина Александра

Онбия, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слободина Александра

Смерть
03.10.1944
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