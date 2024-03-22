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Савелий Иванович

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Иван Матвеевич

Мать: Афимья Ивановна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#309
Рождение ребёнка
1806

Сын: Григорий Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1811

Сын: Андрей Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1816
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в VII ревизии: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500991#263
Рождение ребёнка
1820

Сын: Василий Савельевич

Мать ребёнка: Евфросинья Ивановна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1825

Сын: Алексей Савельевич

Мать ребёнка: Евфросинья Ивановна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1825
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479280#836
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфросинья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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