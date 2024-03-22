Савелий Иванович
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Иван Матвеевич
Мать: Афимья Ивановна
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#309
Рождение ребёнка
1806
Сын: Григорий Савельевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Андрей Савельевич
Упоминание
1816
Упоминается в VII ревизии: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500991#263
Рождение ребёнка
1820
Сын: Василий Савельевич
Мать ребёнка: Евфросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Алексей Савельевич
Мать ребёнка: Евфросинья Ивановна
Упоминание
1825
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479280#836
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфросинья Ивановна
Смерть
Неизвестно