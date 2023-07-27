Собанин Василий Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смерти05.03.1824
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Собанин Яков
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Собанина Агафья Иванова
Рождение ребёнка
04.08.1803
Сын: Собанин Евсигний Васильев
Мать ребёнка: Собанина Агафья Иванова
Рождение ребёнка
03.01.1810
Дочь: Хиония Васильева
Мать ребёнка: Собанина Агафья Иванова
Рождение ребёнка
03.01.1810
Сын: Собанин Феоктист Васильев
Мать ребёнка: Собанина Агафья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Собанина Агафья Иванова
Смерть
05.03.1824
Причина смерти: от чахотки