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Собанин Василий Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

05.03.1824

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Собанин Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Собанин Артемий Васильев

Мать ребёнка: Собанина Агафья Иванова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.08.1803

Сын: Собанин Евсигний Васильев

Мать ребёнка: Собанина Агафья Иванова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.01.1810

Дочь: Хиония Васильева

Мать ребёнка: Собанина Агафья Иванова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.01.1810

Сын: Собанин Феоктист Васильев

Мать ребёнка: Собанина Агафья Иванова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Собанина Агафья Иванова

Смерть
05.03.1824
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки
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