Собанина (Собанина) Агафья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смерти08.01.1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Собанин Василий Яковлев
Рождение ребёнка
04.08.1803
Сын: Собанин Евсигний Васильев
Отец ребёнка: Собанин Василий Яковлев
Рождение ребёнка
03.01.1810
Дочь: Хиония Васильева
Отец ребёнка: Собанин Василий Яковлев
Рождение ребёнка
03.01.1810
Сын: Собанин Феоктист Васильев
Отец ребёнка: Собанин Василий Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.01.1810