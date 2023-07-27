Собанина (Собанина) Агафья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собанина (Собанина) Агафья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

08.01.1810

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Собанин Артемий Васильев

Отец ребёнка: Собанин Василий Яковлев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.08.1803

Сын: Собанин Евсигний Васильев

Отец ребёнка: Собанин Василий Яковлев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.01.1810

Дочь: Хиония Васильева

Отец ребёнка: Собанин Василий Яковлев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.01.1810

Сын: Собанин Феоктист Васильев

Отец ребёнка: Собанин Василий Яковлев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Собанин Василий Яковлев

Смерть
08.01.1810
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область