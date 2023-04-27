Авраамова-Кондратьева (Данилова) Матрона Даниловна
Место рождения
Дата рождения1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1888 ст.
Рождение ребёнка
18.07.1890 ст.
Сын: Кондратьев-Кондрашин (Яковлев) Илья Иванович
Отец ребёнка: Авраамов (Кондратьев) Иоанн (Иван) Яковлевич
Рождение ребёнка
19.04.1893 ст.
Дочь: Авраамова-Кондрашина (Яковлева) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Авраамов (Кондратьев) Иоанн (Иван) Яковлевич
Смерть
Неизвестно