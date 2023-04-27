Авраамова-Кондратьева (Данилова) Матрона Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авраамова-Кондратьева (Данилова) Матрона Даниловна

Место рождения

Азимово, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Азимово, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.10.1888 ст.

Муж: Авраамов (Кондратьев) Иоанн (Иван) Яковлевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.07.1890 ст.

Сын: Кондратьев-Кондрашин (Яковлев) Илья Иванович

Отец ребёнка: Авраамов (Кондратьев) Иоанн (Иван) Яковлевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.04.1893 ст.

Дочь: Авраамова-Кондрашина (Яковлева) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Авраамов (Кондратьев) Иоанн (Иван) Яковлевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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