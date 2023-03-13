Почухайлова Авдотья Савинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Афимья
Отец ребёнка: Почухайловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Почухайловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1795
Сын: Почухайловъ Никита
Отец ребёнка: Почухайловъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Почухайловъ Иванъ