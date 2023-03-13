Почухайлова Авдотья Савинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Почухайлова Авдотья Савинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Афимья

Отец ребёнка: Почухайловъ Иванъ

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Почухайловъ Иванъ

Рождение ребёнка
1795

Сын: Почухайловъ Никита

Отец ребёнка: Почухайловъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Почухайловъ Иванъ

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