Апросина ПЕЛАГЕЯ ПАВЛОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апросина ПЕЛАГЕЯ ПАВЛОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1907

Дата смерти

19.03.1987

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1931

Дочь: Апросина АННА ДМИТРИЕВНА

Отец ребёнка: Апросин ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
09.01.1934

Сын: Апросин ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Отец ребёнка: Апросин ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
25.02.1937

Дочь: Апросина НИНА ДМИТРИЕВНА

Отец ребёнка: Апросин ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
1939

Сын: Апросин ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ

Отец ребёнка: Апросин ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
20.04.1941

Сын: Николай ДМИТРИЕВИЧ АПРОСИН

Отец ребёнка: Апросин ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
08.12.1944

Сын: Апросин ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Отец ребёнка: Апросин ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
21.10.1946

Дочь: Прохорова ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА

Отец ребёнка: Апросин ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Апросин ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

Смерть
19.03.1987
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