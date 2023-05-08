Апросина ПЕЛАГЕЯ ПАВЛОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1907
Дата смерти19.03.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.01.1931
Дочь: Апросина АННА ДМИТРИЕВНА
Отец ребёнка: Апросин ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
09.01.1934
Сын: Апросин ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Отец ребёнка: Апросин ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
25.02.1937
Дочь: Апросина НИНА ДМИТРИЕВНА
Отец ребёнка: Апросин ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
1939
Сын: Апросин ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ
Отец ребёнка: Апросин ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
20.04.1941
Сын: Николай ДМИТРИЕВИЧ АПРОСИН
Отец ребёнка: Апросин ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
08.12.1944
Отец ребёнка: Апросин ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
21.10.1946
Дочь: Прохорова ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА
Отец ребёнка: Апросин ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.03.1987