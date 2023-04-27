Збаражский Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1440
Дата смерти1474
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1440
Работа или профессия
Неизвестно
политический и военный деятель Великого княжества Литовского, наместник брацлавский.
Смерть
1474
Рождение ребёнка
Около 1478
Сын: Zbaraski h. Korybut Teodor Fedko
Мать ребёнка: княгиня Збаражскaя (Ровенская) Мария Ганна