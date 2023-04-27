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Збаражский Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1440

Дата смерти

1474

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1440

Отец: Несвицкий и Збаражский Василий Фёдорович

Мать: Nesvyžietė (Манёвская) N1420

Работа или профессия
Неизвестно
политический и военный деятель Великого княжества Литовского, наместник брацлавский.
Смерть
1474
Рождение ребёнка
Около 1478

Сын: Zbaraski h. Korybut Teodor Fedko

Мать ребёнка: княгиня Збаражскaя (Ровенская) Мария Ганна

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