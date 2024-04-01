Мосеева (Красноусова) Васса Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.02.1848
Муж: Мосеев Иван Михайлов
м. 20 ж. 21
Рождение ребёнка
01.11.1862
Сын: Мосеев Косма Иванов
Отец ребёнка: Мосеев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Мосеев Иван Михайлов
Смерть
Неизвестно