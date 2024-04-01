Мосеева (Красноусова) Васса Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосеева (Красноусова) Васса Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1848

Муж: Мосеев Иван Михайлов

м. 20 ж. 21
Рождение ребёнка
01.11.1862

Сын: Мосеев Косма Иванов

Отец ребёнка: Мосеев Иван Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Мосеев Иван Михайлов

Смерть
Неизвестно
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