Савинков Семён Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: Савинков Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Привязка к отцу по совпадению ФИО, места проживания и совместного поручительства.
Поручитель
03.02.1846 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.90об-91 брак Подкопаев/ Скуратова поручители: Поздняков, Семен (?) Матвеевич Савинков, Ефим Никифорович и Иван Семенович (?) Савинков
Смерть
Неизвестно