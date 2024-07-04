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Савинков Семён Матвеевич

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савинков Матвей

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинков Иван Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Привязка к отцу по совпадению ФИО, места проживания и совместного поручительства.
Поручитель
03.02.1846 ст.
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.90об-91 брак Подкопаев/ Скуратова поручители: Поздняков, Семен (?) Матвеевич Савинков, Ефим Никифорович и Иван Семенович (?) Савинков
Смерть
Неизвестно

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