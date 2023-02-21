- Афанасья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1900 ст.
Дата смерти30.12.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1900 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1939
Рождение ребёнка
Вычислено 1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
30.12.1967