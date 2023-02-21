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ГлавнаяЛюди- Афанасья Алексеевна

- Афанасья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1900 ст.

Дата смерти

30.12.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1900 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колупаев Георгий Фёдорович

Рождение ребёнка
Вычислено 1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колупаев Георгий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колупаев Георгий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колупаев Георгий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колупаев Георгий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колупаев Георгий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колупаев Георгий Фёдорович

Смерть
30.12.1967
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