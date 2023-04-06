Романов Поликарп Стефанов
Место рождения
Дата рождения24.02.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.02.1858 ст.
Отец: Романов Стефан Иванов
170-9-632 (ГАТО, г. Томск). Лист 357 на ФС (лист 277 оборот и 278 в книге). Д. Осколковой Стефан Иванов Романов и жена Агафия Стефанова родился сын Поликарп 24.02.1858г. Воспреемники - крестьянина С... Показать все
Смерть
Неизвестно