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Романов Поликарп Стефанов

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Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

24.02.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1858 ст.

Отец: Романов Стефан Иванов

Мать: Романова Агафия Стефанова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
170-9-632 (ГАТО, г. Томск). Лист 357 на ФС (лист 277 оборот и 278 в книге). Д. Осколковой Стефан Иванов Романов и жена Агафия Стефанова родился сын Поликарп 24.02.1858г. Воспреемники - крестьянина С... Показать все
Смерть
Неизвестно
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