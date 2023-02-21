Котов Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1700

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1661

Сын: Котов Сидор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1665

Сын: Котов Константин Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1669

Сын: Котов Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1675

Сын: Котов Иосиф Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1700
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
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