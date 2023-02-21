Котов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1700
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1661
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1665
Сын: Котов Константин Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1669
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1675
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1700