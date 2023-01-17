Котов Сидор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1661
Дата смерти1721
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1661
Отец: Котов Василий Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1674
Мать ребёнка: Котова Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
1686
Мать ребёнка: Котова Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
1689
Сын: Котов Иван Сидорович
Мать ребёнка: Котова Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
1691
Мать ребёнка: Котова Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
1693
Мать ребёнка: Котова Васса Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Васса Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1721