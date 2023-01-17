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Котов Сидор Васильевич

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Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1661

Дата смерти

1721

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1661

Отец: Котов Василий Михайлович

Мать: не указана

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1674

Сын: Котов Козма Сидорович

Мать ребёнка: Котова Васса Яковлевна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1686

Сын: Котов Павел Сидорович

Мать ребёнка: Котова Васса Яковлевна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1689

Сын: Котов Иван Сидорович

Мать ребёнка: Котова Васса Яковлевна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1691

Сын: Котов Федор Сидорович

Мать ребёнка: Котова Васса Яковлевна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1693

Сын: Котов Герасим Сидорович

Мать ребёнка: Котова Васса Яковлевна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Васса Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1721
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
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