Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захарченко Андрей Александрович
Отец ребёнка: Захарченко Александр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарченко Виктория Александровна
Отец ребёнка: Захарченко Александр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарченко Юлия Александровна
Отец ребёнка: Захарченко Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно