Захарченко Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарченко Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захарченко Владимир Григорьевич

Мать: Захарченко Вера Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарченко Андрей Александрович

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарченко Виктория Александровна

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарченко Юлия Александровна

Мать ребёнка: Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

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