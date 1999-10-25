Мартышова (Пашина) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартышова (Пашина) Александра Николаевна

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Место рождения

Ишейки, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

28.03.1917

Дата смерти

25.10.1999

Пол

Женский

Отец

До 1883 г.р.

Мать

До 1883 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1949 г.р.
Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1917

Отец: Пашин Николай Дмитриевич

Мать: Пашина Наталья Михайловна

Ишейки, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Военная служба
С 1942 по 1945
Звание: ефрейтор Выбыл из армии: уволена Должность: зенитчица
Бракосочетание
26.08.1946

Муж: Мартышов Николай Алексеевич

Горносталевка, Баженовская волость, Тюкалинский уезд
Урусовский сельский совет
Рождение ребёнка
20.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартышов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
28.05.1949

Сын: Мартышов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Мартышов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
25.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартышов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1953

Сын: Мартышов Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Мартышов Николай Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
рабочая совхоза
Место жительства
Неизвестно
Десподзиновка, Саргатский муниципальный район, Омская область
Смерть
25.10.1999
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