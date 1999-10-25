Мартышова (Пашина) Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения28.03.1917
Дата смерти25.10.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1917
Военная служба
С 1942 по 1945
Звание: ефрейтор Выбыл из армии: уволена Должность: зенитчица
Бракосочетание
26.08.1946
Горносталевка, Баженовская волость, Тюкалинский уезд
Урусовский сельский совет
Рождение ребёнка
20.05.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартышов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
28.05.1949
Сын: Мартышов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Мартышов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
25.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартышов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1953
Сын: Мартышов Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Мартышов Николай Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
рабочая совхоза
Место жительства
Неизвестно
Десподзиновка, Саргатский муниципальный район, Омская область
Смерть
25.10.1999