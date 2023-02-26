Пелагея Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Ефимова

Пелагея Ефимова

avatar

Место рождения

д.Чертовая Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1811 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Чертовая Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
26.01.1830

Муж: Стефан Николаев

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1846

Дочь: Ольга Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Николаев

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1850

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Николаев

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.04.1852

Дочь: Феодосия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Николаев

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1855

Сын: Никифор Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Николаев

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close