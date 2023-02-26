Пелагея Ефимова
Место рожденияд.Чертовая Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Чертовая Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
26.01.1830
Муж: Стефан Николаев
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1846
Дочь: Ольга Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Николаев
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1850
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Николаев
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.04.1852
Дочь: Феодосия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Николаев
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1855
Сын: Никифор Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Николаев
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно