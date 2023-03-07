Румянцев Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения24.10.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1873
Работа или профессия
После 1893
в селе Угреше, Мос. у.
Учитель | http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/vifansem.html
Образование
1893
Вифанская Духовная семинария
Рождение ребёнка
1903
Дочь: ?дубина ?Анна Михайловна
Мать ребёнка: ?Анна
с. Поливаново Подольского у.
Рождение ребёнка
1907
Сын: Румянцев Владимир Михаилович
Мать ребёнка: ?Анна
с. Поливаново Подольского у.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Румянцев Сергей Михаилович
Мать ребёнка: ?Анна
с. Поливаново Подольского у.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?Анна
Смерть
Неизвестно