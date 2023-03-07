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Румянцев Михаил Алексеевич

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Место рождения

Лыткино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

24.10.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1873

Отец: Румянцев Алексей Федорович

Мать: Румянцева Анна Павловна

Лыткино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
После 1893
в селе Угреше, Мос. у.
Учитель | http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/vifansem.html
Образование
1893
Вифанская Духовная семинария
Рождение ребёнка
1903

Дочь: ?дубина ?Анна Михайловна

Мать ребёнка: ?Анна

с. Поливаново Подольского у.
Рождение ребёнка
1907

Сын: Румянцев Владимир Михаилович

Мать ребёнка: ?Анна

с. Поливаново Подольского у.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Румянцев Сергей Михаилович

Мать ребёнка: ?Анна

с. Поливаново Подольского у.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?Анна

Смерть
Неизвестно
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