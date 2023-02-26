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Ташков Гаврила Гаврилов

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Место рождения

д.Коноплище ( Сиволопы ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Ташков Гаврила Харитонов

Мать: не указана

д.Коноплище ( Сиволопы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1820

Дочь: Екатерина Гаврилова

Мать ребёнка: Ташкова Параскева Егорова

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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