Ташков Гаврила Гаврилов
Место рожденияд.Коноплище ( Сиволопы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Ташков Гаврила Харитонов
Мать: не указана
д.Коноплище ( Сиволопы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1820
Дочь: Екатерина Гаврилова
Мать ребёнка: Ташкова Параскева Егорова
д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно