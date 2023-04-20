Мурзо (Беленкевич) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзо (Беленкевич) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1951

Дочь: Левчук Валентина Петровна

Отец ребёнка: Мурзо Петр Степанович

Болотино, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
03.02.1956

Дочь: Горецкая Жанна Петровна

Отец ребёнка: Мурзо Петр Степанович

Болотино, Верхнедвинский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзо Петр Степанович

Место жительства
Неизвестно
Болотино, Верхнедвинский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно
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