Мурзо (Беленкевич) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.01.1951
Дочь: Левчук Валентина Петровна
Отец ребёнка: Мурзо Петр Степанович
Рождение ребёнка
03.02.1956
Дочь: Горецкая Жанна Петровна
Отец ребёнка: Мурзо Петр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно