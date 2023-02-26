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Плешкова Мария Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ефросиния Михайлова

Отец ребёнка: Плешков Михаил Стефанов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Плешков Андрей Михайлов

Отец ребёнка: Плешков Михаил Стефанов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Плешков Максим Михайлов

Отец ребёнка: Плешков Михаил Стефанов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешков Михаил Стефанов

Смерть
Неизвестно
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