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Сулейманов Зайнулла Галиуллинович

Место рождения

д.Дербишева Аргаяшский район Челябинская область

Дата рождения

10.11.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1960

Отец: Сулейманов Галиулла Гатауллович

Мать: Сулейманова (Гузаирова) Марзия Шайхисламовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулейманова Физия Исрафиловна

Рождение ребёнка
21.08.1991

Дочь: Абдуллина (Сулейманова) Васия Зайнуллона

Мать ребёнка: Сулейманова Физия Исрафиловна

Рождение ребёнка
02.07.1997

Сын: Сулейманов Идельяр Зайнуллович

Мать ребёнка: Сулейманова Физия Исрафиловна

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