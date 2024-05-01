Сулейманов Зайнулла Галиуллинович
Место рожденияд.Дербишева Аргаяшский район Челябинская область
Дата рождения10.11.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1991
Дочь: Абдуллина (Сулейманова) Васия Зайнуллона
Мать ребёнка: Сулейманова Физия Исрафиловна
Рождение ребёнка
02.07.1997
Сын: Сулейманов Идельяр Зайнуллович
Мать ребёнка: Сулейманова Физия Исрафиловна