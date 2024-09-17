Мизирова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1899
Дочь: (Меева) Апполинария Филиповна
Отец ребёнка: Мизиров Филипп Васильевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 165
Смерть
До 1915