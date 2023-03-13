Дарья Дементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Дементьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

1773 г.р.
1774 г.р.
1776 г.р.
1777 г.р.
1778 г.р.
1783 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Чернова Агафья Мосева

Отец ребёнка: Мосей Ивановъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Мосей Ивановъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Осипъ

Отец ребёнка: Мосей Ивановъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Мосей Ивановъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Мосей Ивановъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Фролъ

Отец ребёнка: Мосей Ивановъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Онисья

Отец ребёнка: Мосей Ивановъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Мосей Ивановъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосей Ивановъ

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