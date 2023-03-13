Дарья Дементьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Чернова Агафья Мосева
Отец ребёнка: Мосей Ивановъ
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Мосей Ивановъ
Рождение ребёнка
1776
Сын: Осипъ
Отец ребёнка: Мосей Ивановъ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Мосей Ивановъ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Мосей Ивановъ
Рождение ребёнка
1783
Сын: Фролъ
Отец ребёнка: Мосей Ивановъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Онисья
Отец ребёнка: Мосей Ивановъ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Мосей Ивановъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мосей Ивановъ