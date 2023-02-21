Смирнов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1790 и 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1790 и 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Смирнов Лаврентий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Жена: Арина Дементиевна(1812) Дети: Иван(1836), Степан(1839),Фёдор(1849).
Рождение ребёнка
1819

Сын: Смирнов Пётр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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