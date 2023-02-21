Смирнов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1790 и 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1790 и 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Смирнов Лаврентий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Жена: Арина Дементиевна(1812) Дети: Иван(1836), Степан(1839),Фёдор(1849).
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно