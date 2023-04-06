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Вареновъ Елисей

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Место рождения

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1768

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Вареновъ Никита

Мать: Варенова Афимья Якимова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1791

Сын: Вареновъ Степанъ

Мать ребёнка: Варенова Стефанида Иванова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.02.1794

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Варенова Стефанида Иванова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вареновъ Семенъ

Мать ребёнка: Варенова Стефанида Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варенова Стефанида Иванова

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