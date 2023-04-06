Вареновъ Елисей
Место рождения
Дата рождения1768
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Вареновъ Никита
Мать: Варенова Афимья Якимова
Рождение ребёнка
25.12.1791
Сын: Вареновъ Степанъ
Мать ребёнка: Варенова Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
27.02.1794
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Варенова Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вареновъ Семенъ
Мать ребёнка: Варенова Стефанида Иванова
Бракосочетание
Неизвестно