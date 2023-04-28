Варенова (Шаткова) Стефанида Иванова
Место рождения
Дата рождения1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1791
Сын: Вареновъ Степанъ
Отец ребёнка: Вареновъ Елисей
Рождение ребёнка
27.02.1794
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Вареновъ Елисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вареновъ Семенъ
Отец ребёнка: Вареновъ Елисей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вареновъ Елисей