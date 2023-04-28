Варенова (Шаткова) Стефанида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варенова (Шаткова) Стефанида Иванова

Место рождения

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1771

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1791

Сын: Вареновъ Степанъ

Отец ребёнка: Вареновъ Елисей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.02.1794

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Вареновъ Елисей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вареновъ Семенъ

Отец ребёнка: Вареновъ Елисей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вареновъ Елисей

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