Скалозуб (Бойко) Феодосия Виссарионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скалозуб (Бойко) Феодосия Виссарионовна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

21.05.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1891

Отец: Бойко Сергей Никитич

Мать: Бойко Феодосия Герасимовна

Бракосочетание
23.09.1912

Муж: Скалозуб Авраам Афанасьевич

Рождение ребёнка
03.08.1913

Дочь: Антонина Аврамовна

Отец ребёнка: Скалозуб Авраам Афанасьевич

Рождение ребёнка
13.12.1918

Дочь: Мария Аврамовна

Отец ребёнка: Скалозуб Авраам Афанасьевич

Рождение ребёнка
23.02.1921

Дочь: Александра Аврамовна

Отец ребёнка: Скалозуб Авраам Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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