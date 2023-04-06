Скалозуб (Бойко) Феодосия Виссарионовна
Место рождения
Дата рождения21.05.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1891
Отец: Бойко Сергей Никитич
Бракосочетание
23.09.1912
Рождение ребёнка
03.08.1913
Дочь: Антонина Аврамовна
Отец ребёнка: Скалозуб Авраам Афанасьевич
Рождение ребёнка
13.12.1918
Дочь: Мария Аврамовна
Отец ребёнка: Скалозуб Авраам Афанасьевич
Рождение ребёнка
23.02.1921
Дочь: Александра Аврамовна
Отец ребёнка: Скалозуб Авраам Афанасьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно