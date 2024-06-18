Орлов-Давыдов Владимир Анатольевич 28.08.1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Орлов-Давыдов Владимир Анатольевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 28.08.1865, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 1936

Отец
Орлов-Давыдов Анатолий Владимирович13.11.1837 г.р.
Мать
Орлова-Давыдова (Толстая) Мария Егоровна02.09.1841 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1865

Отец: Орлов-Давыдов Анатолий Владимирович

Мать: Орлова-Давыдова (Толстая) Мария Егоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.124. д.444. с. 44. Метрические книги церкви Царскосельского дворца.

Смерть
1936

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