Орлов-Давыдов Владимир Анатольевич
мужской, родился 28.08.1865, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 1936
ОтецОрлов-Давыдов Анатолий Владимирович13.11.1837 г.р.
МатьОрлова-Давыдова (Толстая) Мария Егоровна02.09.1841 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1865
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1936
ЦГИА СПб. ф.19. оп.124. д.444. с. 44. Метрические книги церкви Царскосельского дворца.