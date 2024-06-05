Орлов Василий Аристархович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Василий Аристархович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1839 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орлов Аристарх Тимофеевич

Мать: не указана

Восприемник
10.11.1917 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/1862c19f-409c-40a6-83a9-1d7c7e6ed6c8/15
Смерть
Неизвестно

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