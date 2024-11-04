Минейчева Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1832 ст.
Сын: Минейчев Кузьма Михайлович
Отец ребёнка: Минейчев Михаил Спиридонович младший
Рождение ребёнка
1839
Сын: Минейчев Никита Михайлович
Отец ребёнка: Минейчев Михаил Спиридонович младший
Рождение ребёнка
?.01.1842
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Минейчев Михаил Спиридонович младший
Рождение ребёнка
1846
Сын: Минейчева Егор Михайлович
Отец ребёнка: Минейчев Михаил Спиридонович младший
Смерть
Неизвестно