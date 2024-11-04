Минейчева Екатерина Ивановна 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Минейчева Екатерина Ивановна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минейчев Михаил Спиридонович младший

Рождение ребёнка
29.10.1832 ст.

Сын: Минейчев Кузьма Михайлович

Отец ребёнка: Минейчев Михаил Спиридонович младший

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1839

Сын: Минейчев Никита Михайлович

Отец ребёнка: Минейчев Михаил Спиридонович младший

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.01.1842

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Минейчев Михаил Спиридонович младший

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Сын: Минейчева Егор Михайлович

Отец ребёнка: Минейчев Михаил Спиридонович младший

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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