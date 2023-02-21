Хохлова Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова Параскева Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1883 ст.

Дочь: Хохлова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Хохлов Василий Никонов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.12.1884 ст.

Сын: Хохлов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Хохлов Василий Никонов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Василий Никонов

Смерть
Неизвестно
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