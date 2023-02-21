Хохлова Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1883 ст.
Дочь: Хохлова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Хохлов Василий Никонов
Рождение ребёнка
26.12.1884 ст.
Сын: Хохлов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Хохлов Василий Никонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно