Игнатов Павло — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатов Павло

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатова Наталья Павловна

Мать ребёнка: Игнатова (Денисенко) Вера Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатов Вячеслав Павлович

Мать ребёнка: Игнатова (Денисенко) Вера Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатов Владимир Павлович

Мать ребёнка: Игнатова (Денисенко) Вера Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатова (Денисенко) Вера Павловна

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