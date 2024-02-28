Игнатов Павло
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатова Наталья Павловна
Мать ребёнка: Игнатова (Денисенко) Вера Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатов Вячеслав Павлович
Мать ребёнка: Игнатова (Денисенко) Вера Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатов Владимир Павлович
Мать ребёнка: Игнатова (Денисенко) Вера Павловна
Бракосочетание
Неизвестно