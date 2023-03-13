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Грачевъ Кирей
Грачевъ Кирей
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Место рождения
Дурасовка
Дата рождения
1789
Пол
Мужской
Отец
Грачевъ Иванъ
1760 г.р.
Мать
Грачева Прасковья Игнатьева
1751 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец:
Грачевъ Иванъ
Мать:
Грачева Прасковья Игнатьева
Дурасовка
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